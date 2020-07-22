هبة مجدي تؤكّد أنّ "إنستغرام" حسابها الرسمي الوحيد عبر مواقع التواصل

انتشر خلال الفترة الأخيرة للفنانة هبة مجدي العديد من الحسابات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحملت هذه الحسابات العديد من الصور والفيديوهات للفنانة وكذلك لعديد من النجوم الآخرين فضلا عن العديد من البوستات والتعليقات، وهذا الأمر أغضب هبة بشكل كبير ودفعها لنشر فيديو تكشف فيه حقيقة هذه الحسابات.



ونشرت هبة مجدي فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير تطبيق انستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة بيان هام، وتضمن الفيديو تصريحات هبة مجدي التي تؤكد أنها لا تملك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء فيسبوك أو تويتر أو سناب شات، تيك توك، ولكنها تملك فقط حسابا رسميا عبر موقع "إنستغرام" فقط، مطالبة الجميع بمحاولة قفل هذه الحسابات المزيفة التي تتحدث باسمها.



يذكر أن هبة مجدي تألقت في رمضان هذا العام بمسلسل “فرصة تانية”، الذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.



وشارك في العمل عدد كبير من نجوم؛ منهم ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، وتميم عبده، وعدد آخر من الفنانين.

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