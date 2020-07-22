شكرا لقرائتكم خبر عن سر لقاء طليقتى أحمد الفيشاوى وابنيهما فى بريطانيا.. بيخططوا لإيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال مسلسل القضايا والدعاوى القضائية ضد أحمد الفيشاوى من طليقته وابنتها مستمرا، فقبل أيام، كتب أحمد الفيشاوى "النهاردة كسبت أهم قضية أمام ‏هند الحناوى بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لحظى وأستاذ يوسف الفايز"، ورغم ذلك تستكمل محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، نظر الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا".



أثناء اللقاء

وفى ظل هذه الأجواء بين الطرفين، التقت لينا الفيشاوى بشقيقها "تيتوس"، ووالدته الألمانية، حيث نشرت الصور، هند الحناوى، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، مجموعة من الصور لها مع ابنتها لينا، وطليقة الفيشاوى الألمانية، وابنها تيتوس، وعلقت "أخيرا التقينا معا"، وذلك فى المملكة المتحدة.



طليقتا الفيشاوى وأبناءهام

اللقاء أثار العديد من التساؤلات، حول طبيعة العلاقة بين طليقتى أحمد الفيشاوى، المصرية والألمانية، وهل هناك أى اتحاد أو تخطيط ضد الفنان أحمد الفيشاوى، أم أنه مجرد لقاء بين الشقيقين، إلا أن المودة والحب ظهرا من خلال علاقة السيدتين والأبناء، وهو ما يشير إلى ترابطهما، وأن هذا اللقاء كان معد له من فترة طويلة.



قبلة لهند الحناوى

كانت محكمة استئناف القاهرة قد ألغت الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنيه ‏إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهى الشقة التى تقيم فيها مع والدتها هند الحناوى وزوجها الحالى فى ‏إنجلترا‎.‎



هند الحناوى وزوجة أحمد الفيشاوى الألمانية

وكانت محكمة الأسرة بالجيزة قد أصدرت حكمًا بإلزام أحمد الفيشاوى بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر ‏مسكن لابنته لينا، وهو الحكم الذى استأنف عليه الفيشاوى، وصدر قرار إلغائه من محكمة الاستئناف‎.‎

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وقالت سناء لحظى المحامية ودفاع الفيشاوى، إن الشقة التي رغبت هند الحناوى في الحصول على أجر ‏مسكن لها هي في الأصل شقة زوجية تقيم فيها بصحبة زوجها الحالة بإنجلترا، ودفعت بعدم اختصاص ‏محكمة أول درجة بنظر الدعوى‎.‎

وكانت الدكتورة هند الحناوى قالت في تصريحات لها :"من حوالى 9 سنوات بنتى ذهبت لوالدها وتعرفت على ناس وتعرفت على سيدة من المفترض أنها زوجته ورحلت وأرسلت إليها إيميل لأن ابنها أخ ابنتى وحابة يتعرفوا على بعض".

وأضافت: من سنة ظهرت وراسلتنى على إنستجرام وقالت إنها تحب أن يتعرف الأخوات على بعضهم ومن حضرت لزيارتنا هنا فى مصر ولكنها لم تكن تحب أن يظهر ابنها ولينا كانت تحب أن تنشر صور أخوها ومن أسبوعين ردت أنها توافق على نشر صور ابنها ولينا علاقتها جيدة معهم والولد لديه حوالى 8 سنوات وهو أخو لينا ونحن نعترف به.

وأكدت أن القضايا بدأت منذ سافرت إنجلترا لأنه تعهد أن ينفق مصاريف دراسة لينا وبعد ان سافرت نكث بوعوده ونحن ندفع فواتير المدرسة ونقدمها للمحكمة لاستردادها والقضية ستستمر إلى أن تنهى الجامعة ولم تنته القضية .

وتابعت: أما زوجته الألمانية طلبت منى مساعدة ولا أستطيع الخوض فى تفاصيل لأنه ليس من حقى أنا انتهيت من الدكتوراه فى جامعة كينت وعرض عليا عمل قبل الانتهاء منها وانا قررت أكتب مذكراتى وهى ليست تجربة خاصة ولكنها خاصة بكل من يجاول أن يدفن رأسه فى التراب والمشروع الأهم هو دخول لينا الجامعة.