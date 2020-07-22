شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بشعر أبيض.. إطلالة مميزة لـ سوسن بدر تجعلها حديث السوشيال "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صاحبة جمال مصرى أصيل دائما ما يضفى لها إطلالة مميزة ويجعلها حديث السوشيال ميديا مع أى جلسة تصوير جديدة لها مثلما حدث مع صورها الأخيرة التى ظهرت فيها بدون مساحيق تجميل وبإطلالة شبابية مميزة، مرتدية شورت على أحد شواطئ الساحل الشمالى.

ورغم أنها نالت إعجاب قطاع كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لكن كانت هناك بعض التعليقات السلبية بسبب تقدمها في السن، رغم أن الفنانة القديرة ردت من قبل علي مثل هذه التعليقات فى لقاءاتها التليفزيونية قائلة "عاجبنى نفسي كدة" خاصة بعدما اتخذت قرارا منذ عام تقريبا بعدم صبغ شعرها الأبيض لأنه يزيدها وقارًا

في الفيديو التالي نستعرض مزيدا من التفاصيل حول سر تصدر الفنانة سوسن بدر محركات البحث مع كل جلسه تصوير لها ..

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