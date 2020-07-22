شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تصمم "مرجيحة" فى حديقة منزلها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، فى تصميم "مرجيحة" بالكامل فى حديقة منزلها، ونشرت مجموعة من الفيديوهات أثناء عملية تصميمها باستخدام الكثير من الأدوات ومن ثم قامت بعملية تغيير ألوانها وتركيبها.

ونشرت بيلا حديد صاحبة الـ 23 عاماً، مقاطع فيديو وصور عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، وهي تقوم بعملية تصميم المرجيحة في حديقة منزلها وصولاً بتركيبها.

عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، لم تقف صامته تجاه واقعة استبدال اسم فلسطين بدولة الاحتلال الإسرائيلى عبر جوجل للخرائط، وإنما اعترضت عليه من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتحديداً عبر خاصية الاستورى بنشر صورة الخريطة عليها اسم فلسطين، وهو الموقف الذى ذكر الكثيرين بما فعلته فى السابق قبل أيام حينما أثارت أزمة كبيرة مع إنستجرام حينما هاجمت إدارة الموقع بعدما حذف صور جواز سفر والدها رجل الأعمال الفلسطينى الشهير محمد حديد، نظراً لما يتضمنه من كتابة فلسطين بصفتها محل ميلاده، وهو الأمر الذى دعاها لإطلاق سيل من الهجوم على انستجرام واصفة إياه بالتنمر.

وأشارت بيلا حديد إلى أن إدارة "إنستجرام" وضعت صورة باسبور جواز سفر والدها ضمن الصور التي تخالف قوانين إنستجرام، و قالت حديد لمتابعي صفحتها الذي وصل عددهم الي 31.4 مليون متابع على إنستجرام أنه تمت إزالة المنشور حيث زعم أنه خرق إرشادات شركة Instagram و كأنه محتوي يدعوا للبلطجة أو التحرش أو العرى".

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وتساءلت: "ألا يسمح لنا بأن نكون فلسطينيين على إنستجرام؟ هذا بالنسبة لي هو تنمر.. لا يمكنك محو التاريخ عن طريق إسكات الناس وهو ما أضافته إلى جانب لقطة شاشة لإشعار تلقته من منصة وسائل التواصل الاجتماعي التي ذكرت أنه تمت إزالة مشاركتها بسبب مخالفة إرشادات المنتدى".

قبل أن تقدم إدارة إنستجرام اعتذارا لها، حيث قال متحدث شركة فيس بوك المستحوذة على إنستجرام: "لحماية خصوصية المستخدمين، نحن لا نسمح للأفراد بنشر معلومات شخصية كأرقام جوازات السفر على إنستجرام.. وفى هذه الحالة، تم حجب رقم جواز السفر ولم يكن من المفترض إزالة هذا المحتوى. وقد أعدنا المنشور ونعتذر من بيلا عن هذا الخطأ"، وأضافت الشركة "نحن لا نزيل المحتوى بناءً على جنسية الأفراد أو عرقهم، ولم نقم بإزالة هذا المنشور بسبب ذِكر فلسطين".

كما لم تقف بيلا حديد عند هذا الحد وإنما واصلت دعم فلسطين بعد اعتذار إنستجرام بنشر صورة تبين كيف تقلصت مساحتها على إثر العدوان الاسرائيلي.