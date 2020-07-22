شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح لمناقشة تفاصيل الدورة الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل من أجل مناقشة تفاصيل الدورة الـ13 من عمر المهرجان، والتى تحدد إقامتها فى شهر ديسمبر لعام 2020 وقد التزم كل الحضور بارتداء الكمامة فى الاجتماع بالمسرح القومى والالتزام بكل الوسائل الاحترازية والوقائية.



اعضاء اللجنة العليا للمهرجان

وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأول ملف الاحتفال بمرور 150 عاما علي المسرح المصرى، واستقروا علي وضع لائحة جديدة للمهرجان بعد عدة اجتماعات مقبلة لكن تم التأكيد علي تدشين موقع رسمي خاص بالمهرجان وفعالياته ومسابقاته وأنشطته المختلفة ، وتحديد مقر إداري دائم للمهرجان.



رئيس المهرجان يوسف اسماعيل والفنان القدير اشرف عبد الغفور

ويستكمل أعضاء اللجنة العليا في الاجتماعات التالية كل التفاصيل الأخرى التي تخص عنوان الدورة الجديدة وشروط التسابق والمكرمين وأعضاء لجنة التحكيم ورسم السياسة العامة للمهرجان في دورته الـ 13 بشكل عام ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه في شهر ديسمبر.



الدكتور أحمد عواض

اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح فى دورته الثالثة عشر، تتكون من 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم : الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان) وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة الدكتورة هايدى عبد الخالق.



الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي

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الدكتورة هايدي عبد الخالق

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والمنسق العام للمهرجان ماجدة عبد العليم .



الناقد جرجس شكري



الدكتور هيثم الحاج



الدكتورة هدي وصفي



الدكتور فتحي عبدالوهاب



ماجدة عبد العليم المنسق العام للمهرجان