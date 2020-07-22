صراع دموي بين السقا وكرارة في “نسل الأغراب”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت بعض المصادر عن الخط الدرامي العام لمسلسل “نسل الأغراب” للمخرج محمد سامي رغم عدم شروع الأخير في كتابة الحلقات الأولى بعد.
ويجسد السقا شخصية صعيدي يُدعي “عساف الغريب”، حيث يملك جزيرة في إحدى مناطق الصعيد، وفي المقابل، نرى “غفران الغريب” الذي يجسد دوره كرارة مالكاً لجزيرة أخرى، ويحدث صراع بينهما رغم صلة قرابتهما، ويتحول هذا الصراع إلى حرب دموية طاحنة بين الطرفين.
ويشارك في بطولة “نسل الأغراب” مي عمر، إدوارد، فردوس عبدالحميد وجارٍ اختيار باقي الأبطال، من تأليف وإخراج محمد سامي.
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