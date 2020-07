دريك يفاجئ جمهوره بالاستعانة باللغة العربية في أحدث أغانيه

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ مغني الراب الكندي دريك مستمعيه من مختلف دول العالم، باستعانته بجملة عربية في أغنيته الجديدة، الأمر الذي مثل مفاجأة لا سيما بالنسبة الشباب العرب الذين سرعان ما تداولوا مقاطع فيديو وتغريدات كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

ويقول في أغنيته Only You Freestyle التي أطلقها هودي بالتعاون مع دريك على يوتيوب ونالت أكثر من مليون ومئتي ألف مشاهدة، عبارة “حبيبتي please أنا أكيد، إنتي وأنا أحلى” والتي سبقها أسماء شباب عربية “يوسف وحمزة”.

وعلى الرغم من أنها لا تعتبر المرة الأولى التي يستخدم فيها دريك كلمات عربية في أغنياته، فقد ذكر دريك كلمة «إن شاء الله» سابقاً في أغنية Diplomatic Immunity التي أطلقها عام 2018، وقوبلت حينها بالصدمة والتفاعل الكبير من الجمهور العربي، لذا كان من الطبيعي أن يكررها دريك مجدداً.