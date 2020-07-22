صورة نادرة لهاني شاكر في يوم زفافه منذ 38 عامًا

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متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان المصري هاني شاكر التقطت له خلال حفل زفافه منذ أكثر من 38 عاماً.
وظهر الفنان في الصورة إلى جانب عروسه نهلة، علماً أنهما تزوجا في العام 1982 وكان حينها في الـ27 من عمره. وهو العمر نفسه الذي بلغته ابنته دينا عندما توفيت بسبب إصابتها بالسرطان.
وشكل هذا مأساة حياته وأثر عليها إلى حد كبير جداً، علماً أنه أعلن مرضها خلال لقاء هاتفي تلفزيوني طالباً من الجميع الدعاء وتمني الشفاء لها. ويذكر أن لديها طفلان توأم يعيشان مع والدهما.
ويشار إلى ان الفنان دعا جمهوره إلى متابعة الحفل الافتراضي الذي سيقيمه غداً الخميس 23 تموز (يوليو) 2020 عبر منصة “شاهد VIP” وغرد عبر حسابه على “تويتر”: “انتظروني في اولى حفلاتي أونلاين الخميس المقبل الموافق 23 يوليو الساعه 10 مساء بتوقيت السعودية و9 مساء بتوقيت مصر الحفلة هاتكون لايڤ على منصة شاهدVip “.
ويأتي هذا بعدما أطلق في وقت سابق أغنية “هتعدي” من أجل بث الامل والمشاعر الإيجابية في ظل الظروف الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.
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