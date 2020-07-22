زوج روان بن حسين يحمي طفلته ويوجه رسالة قصيرة عن “الفضيحة”

متابعة بتجــــــــــــرد: لا تزال قضية الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين وزوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف تشغل الرأي العام والمتابعين بعد التصريحات التي أطلقها محامي الأخير ووضع روان في موقف محرج بعد تكذيب كل ما كشفته عن حياتها الشخصية الاسبوع الماضي.

ورغم ان المقريف لم يصرح لأي وسيلة اعلامية ولم يرد بشكل مباشر وبنفسه على الاتهامات التي وجهتها له روان وفضل اللجوء الى القانون وحل المسألة بالقضاء، إلا أنه ينشر بعض الرسائل عبر صفحته الجديدة على تطبيق “انستغرام” وكان آخرها رسالة مبطنة اثارت اهتمام متابعيه.

وشارك الشاب عبر خاصية “الستوريز” بمنشور جاء فيه: “إذا انتهت علاقاتك يوما ما بإنسان أحببته.. فاجعل من قلبك مخبئا سرياً لكل أسراره وحكاياته.. فالعلاقات أخلاق”، الأمر الذي زاد من تعاطف الناس معه والتأكيد على انه لا يسعى لفضح المستور ويحترم علاقته بزوجته على عكسها.

ويحاول المقريف ان يدافع عن نفسه ويحمي ابنته بيلا لونا بعد اتهام روان له باغتصابها قبل الزواج وخيانتها ونقل لها مرض الورم الحليمي نتيجة علاقاته وخياناته، لذلك يحرص على نشر صور مع الطفلة ويعبر من خلالها عن انها أهم شيء بالنسبة له، لذلك أكد العديد من المتابعين أنه يمتلك الكثير من الأسرار عن روان ولكنه يخشى فضحها خوفاً على ابنته.