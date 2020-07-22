بالفيديو – شبيه أحمد حلمي يشكو من التعليقات والفنان يرد

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان المصري أحمد حلمي، عبر خاصية “ستوريز” على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو ظهر فيه شاب يشكو من كثرة التعليقات التي تتحدث عن الشبه بينهما.

وقال الأخير ويدعى علاء إنه يتلقى تلك التعليقات عبر مواقع التواصل المختلفة، لافتاً إلى أنه يفخر بذلك لأنه من معجبي الممثل ولأنه التقاه شخصياً حين تعاون معه من خلال أحد الاعمال الإعلانية.

ولفت إلى ان الأمور بلغت حد المبالغة حيث قام بعض الفتية بمناداته بصوت عال باسم الممثل أثناء وجوده على الشاطئ وأنهم لم يكفوا عن ذلك إلا حين تحققوا من أنه شخص آخر. واشار إلى أن هذا جعله يشعر بالتوتر مضيفاً أنه كان عليهم إلقاء التحية عليه بعد ذلك.

ولفت هذا الفيديو اهتمام الفنان الذي علق عليه بطريقة طريفة: “ما هو برضه يا علاء أنا ببقى ماشي، الناس تناديني يا علاء يا علاء ويقعدوا يشتموا لأنهم فاكرين إن أنا أنت، وبعد ما يكتشفوا إنه مش انت يعتذروا لك أنت”.