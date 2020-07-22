كشف خلية إرهابية خططت للاعتداء على مؤسسات أمنية في تونس المزيد

أعلنت الداخلية التونسية، الأربعاء، توقيف خلية إرهابية تنشط بين عدة محافظات بالبلاد.

ووفق بيان لوزارة الداخلية فإن الخلية تتكون من خمسة عناصر بينهم امرأة (متزوّجة على خلاف الصّيغ القانونيّة بأحد عناصرها الذين يلقّبونه بأمير الخليّة) وينشطون بين كل من محافظات سوسة والقصرين وقابس .

وأضافت أن الخلية خطّطت عناصرها للاعتداء على المنشآت والدّوريات الأمنيّة بعد أن فشل البعض منهم في الالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصّنة بالجبال.

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وأوضحت أن عناصرها تلقوا تدريبات على صناعة المتفجّرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النّزاع.

ولفتت إلى أنهم قاموا بتكوين مجموعة للتّواصل السرّي والآمن عبر وسائل التّواصل الاجتماعي أطلقوا عليها مجموعة "الذّئاب المنفردة".

وأمس الثلاثاء، أحبطت السلطات التونسية مخططاً إرهابياً ثانياً في أقل من أسبوع بعد ضبط عنصر متطرف ينتمي لتنظيم داعش.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية فإن عملية نوعية نجحت في اصطياد "الداعشي" الذي كان يخطط لاستهداف دورية أمنية بإحدى محافظات الجنوب.