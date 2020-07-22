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أمريكا تطلب من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الأربعاء 2020/7/22 11:39 ص بتوقيت أبوظبي

كشفت الصين، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منها أمس الثلاثاء، وبشكل مفاجئ، إغلاق قنصليتها في هيوستن، وهددت بالرد حال عدم تراجع واشنطن.

وأدانت الصين في بيان لوزارة الخارجية، طلب واشنطن إغلاق قنصليتها في هيوستن، ونددت بشدة هذه الخطوة ووصفتها بـ"الشائنة".

وحثت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الولايات المتحدة على "تصحيح القرارات الخاطئة وإلا سيكون هناك رد".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين إن العمل مستمر بشكل طبيعي في القنصلية. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده أمس الثلاثاء، للعمل مع الصين أو أي دول أخرى لإنتاج لقاح لفيروس المستجد (كوفيد-19) لاستخدامه في الولايات المتحدة رغم تزايد التوترات بين بكين وواشنطن.

وكان ترامب دأب على اتهام الصين بسوء إدارة جائحة كورونا التي نشأت في مدينة ووهان الصينية وانتشرت في الولايات المتحدة وتسببت في أكثر من 140 ألف حالة وفاة بين الأمريكيين.

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