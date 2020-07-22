هيفا وهبي تعود الى “أسود فاتح” على وقع انتصارها على مدير أعمالها

عادت النجمة اللبنانية هيفا وهبي الى لبنان قادمة من مصر وذلك لإستئناف تصوير “أسود فاتح” اليوم الأربعاء بعد توقف العمل بالمسلسل لمدة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وتواجدت هيفا في الأيام الماضية في القاهرة، حيث أنجزت عدة أعمال منها حسم معركتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، فيما يتعلق بفيلمها السينمائي “أشباح أوروبا”، المتوقع صدوره قريبًا.

هيفا، التي سبق وتقدمت بواسطة محاميها ياسر قنطوش، بطلب ايقاف عرض فيلم “أشباح أوروبا” لكل من نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية وجهاز المصنفات بسبب عدم حصولها على أجرها بالكامل، استطاعت أن تكسب هذه الجولة وذلك بعدما كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي إن هيفا أرسلت محاميها لحضور جلسة نظمتها اللجنة الثلاثية بأعضاء من نقابة المهن التمثيلية وغرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، حيث تم حل الأمر برضى الطرفين وذلك بعدما تم إلزام “وزيري” بدفع مبلغ معين لم يُكشف عن قيمته.

وقد أفادت عدة تقارير ان هيفا حصلت على مبلغ وقدره 3.5 مليون جنيه خلال الجلسة، بالاضافة الى مليوني جنيه كانت قد حصلت عليها أثناء تصوير الفيلم.