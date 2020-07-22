شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بتخطى ميسى وكاردشيان فى المتابعات اليومية على إنستجرام وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة إليسا عبر "تويتر" مع جمهورها بتفوقها عالميا على ميسى وكيم كاردشيان فى عدد المتابعين اليوميين عبر إنستجرام وتويتر، حيث احتلت المطربة المركز الثالث فى عدد المتابعين اليوميين بعد باربى وكريستيانو، ونشرت صورة تدل على ذلك من خلال حسابها واكتفت بكتابة: Oh، حيث أصبح عدد المتابعين لإليسا عبر إنستجرام نحو 16.3 مليون متابع.



اليسا

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد كشفت عن طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى" فى 23 يوليو الجارى، حيث غردت عبر حسابها الرسمى على تويتر قائلة "فخورة باللى راح.. ومتفائلة باللى جايى.. وأهم نقاط قوتى لسه محافظة على قلب نضيف صاحبة رأى رح تصدر بـ23 يوليو".

فيما أكد المطرب رامى جمال، أنه شارك بالكتابة والتأليف فى ألبوم الفنانة إليسا الجديد "على حس حكايتنا"، قائلاً "إليسا (علي حس حكايتنا ) تجربة مَش بعملها كتير إني اكتب وألحن أنا حاولت أفضل ساكت لكن لقيت إن الكل اتكلم اتفضلي نزلي الالبوم عاوزين نتبسط".

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وكانت تحولت النجمة اللبنانية إليسا إلى حديث مواقع "السوشيال ميديا"، وذلك بعدما كشفت عن بوستر أحدث ألبوماتها "صاحبة رأى" حيث ظهرت إليسا على البوستر وهى نائمة على سرير، وغطاء أبيض يغطى جسدها.

وعلقت على الصورة: "أول مسيرتى كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى".

وما إن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت الآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم، التى تؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.