شكرا لقرائتكم خبر عن اشتروا أسطوانتها على أنها أم كلثوم.. قصة اكتشاف وردة فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم، ذكرى ميلاد المطربة الكبيرة وردة الجزائرية التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 22 يوليو عام 1939 لتصبح أحد أكبر وأشهر مطربات العالم العربى اللاتى حققن شهرة واسعة ووصلت شهرتها للعالم وغنت على أكبر مسارحه.

ولا يعرف الكثيرون أن وردة الجزائرية ولدت وعاشت طفولتها الأولى فى فرنسا حيث كان والدها جزائرى الجنسية من عائلة فتوحى ووالدتها تنتمى لعائلة يموت اللبنانية.

وفى عدد نادر من مجلة الموعد صدر عام 1975 تحدثت وردة الجزائرية عن قصة اكتشافها وهى طفلة فى باريس حيث كانت تهوى الغناء منذ نعومة أظفارها وتغنى أحيانا فى مطعم يمتلكه والدها بالعاصمة الفرنسية، وكان من أهم الذين اكتشفوا صوتها وقدموا موهبتها أحمد التيجانى الذى كان يعمل فى باريس فى شركة ماركونى للاسطوانات وكان يعمل فى القسم العربى بإذاعة باريس ويعمل فى برنامج لتقديم مواهب الأطفال.

وذات يوم قدم له الموسيقى التونسى زكى طريف طفلة صغيرة دون سن العاشرة تتمتع بمواهب غنائية كبيرة سمعها تغنى أغانى أم كلثوم فى مطعم والدها فى باريس فذهب التيجانى لسماعها، وذهب للمطعم وتعرف على والدها.

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وعندما وصلت الطفلة من المدرسة طلب منها والدها أن تغنى فقفزت على الكرسى وغنت أغنية ما قاللى وقلت له وأعجب التيجانى بموهبتها وعرض هو وطريف على محمد فتوحى والد وردة أن يسمح لها بأن تغنى فى الإذاعة ووافق الأب.

كانت المشكلة الأولى التى واجهت الطفلة وردة ومكتشفيها أنها لم تكن تعرف القراءة والكتابة باللغة العربية وكانت تتقن الفرنسية ، فاضطروا لكتابة الأغانى العربية لها بالحروف اللاتينية، وأدركت وردة بذكائها الحاد ضرورة أن تتقن اللغة العربية وعكفت مع شقيقها حميدو على دراستها، وبالفعل أتقنتها خلال 10 شهور.

ثم غنت أول أغنية تونسية خاصة بها وطرحتها فى اسطوانة وحققت نجاحا كبيرا، ثم غنت عدد من الأغنيات من تلحين المطرب اللبنانى صابر الصفح وغنت عددا من الأغانى الجزائرية والمراكشية.

وخلال هذه الفترة وقبل ان تكمل وردة سن 11 عاما أتقنت غناء رائعة أم كلثوم ياظالمنى وسجلتها بصوتها على أسطوانة لحساب شركة ماركونى وزعت هذه الاسطوانة حتى أن الكثيرين ممن استمعوا لها اعتقدوا أن الاسطوانة بصوت أم كلثوم.

وبعد إعلان استقلال الجزائر سافرت وردة وعائلتها إلى بلدها وكانت أول مرة ترى فيها بلدها وشعرت بحماسة شديدة وحب كبير لوطنها وهى تغنى للعمال فى العيد الرابع للاستقلال وأخذت تهتف بحماسة :" يحيا الجزائر".