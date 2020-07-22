شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق: "100 تحية" مهداة لرجال الجيش والشرطة والأطباء والممرضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان إيهاب توفيق لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تسجيل أغنية وطنية تحمل إسم "100 تحية" مهداة إلى رجال الشرطة والجيش والأطباء والممرضين الذين يضحون من أجل بلادهم وانقاذ المواطنين، والذين بذلوا جهداً كبيراً فى الفترة الأخيرة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

وأضاف توفيق انه يراهن على هذه الأغنية الوطنية التى تحمل عدد من الرسايل الهامة ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور .

وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللي شيلها.. واللي فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

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ويستعد إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائي في تونس، يوم السبت، الموافق 25 يوليو بمدينة الحمامات، حيث يعد ذلك الحفل الأول له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، كشف النجم إيهاب توفيق عن تفاصيل أغنية "هي هي دنيا" الذى صورها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج متيم السراج قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تحمل حالة من التفاؤل والبهجة وعودة الناس للسعادة خصوصا بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضنا لها مشيرا أنه قام بتسجيلها منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا ويتمنى ان تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية وإذاعات الراديو، وهى من كلمات عوض بدوى وألحان الراحل أشرف سالم وتوزيع أحمد عادل .

وتقول كلمات الأغنية" مطلعها "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها واحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".