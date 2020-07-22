"من حب الأسلحة إلى التمثيل وهذه الشائعة تطارده".. معلومات عن خالد أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

يحتفل اليوم الفنان خالد أنور بعيد ميلاده الـ25، إذ إنه من مواليد 22 يوليو 1995.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات الفنية والإنسانية عنه..

- درس في المرحلة الثانوية في المدرسة السعيدية.. وهنا بدأت علاقته بالتمثيل، حين اقترح عليه أصدقاؤه بأن الصف الأول الثانوي للعب، قبل الدخول في معركة الثانوية العامة، فالتحق بالمسرح، ثم وجد نفسه في التمثيل.

- قال، في تصريحات سابقة، إنه كان متفوقا في الدراسة قبل المرحلة الثانوية، مضيفا: "كانت حابب أن أكون متخصص في تصنيع الأسلحة".

- بسبب اهتمامه بالتمثيل وإهماله للمذاكرة حصل على مجموع 65% في المرحلة الثانوية.

- ما زال طالبًا حتى الآن في معهد فنون مسرحية، بسبب انشغاله بتصوير الأعمال.

- قال إن عائلته كانت رافضة للتمثيل، وطالبته بالتركيز في الدراسة، لكنهم حينما شاهدوه على المسرح اقتنعوا بموهبته.

- أضاف عن تعاونه مع عادل إمام في "عوالم خفية": "كل جملة منه فيها معلومات".

- قال: "أصبحت أحب السهر بعد مسلسل كأنه إمبارح، وقضيت أسبوعين في فندق فاخر وصرفت فلوسي عشان أحس إني مرفه".

- أوضح أنه لا يستعجل البطولة المطلقة ولكن ينتظر هذه الخطوة.

- قال عن أدائه: "مفيش دور مثلته وعجبني.. بس ردود الفعل تطمني دائما".

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- نفى شائعة خطوبته من مايان السيد.. وقال: "عشان الناس صدقتنا في كأنه إمبارح"، ونفت مايان الأمر أيضًا.

- كشف أن أقرب شخص له والدته.

- كشف أنه لو لم يعمل في التمثيل لدرس المزيكا.

- أشار إلى أنه كان يلعب الكرة بأحد النوادي في طفولته.

- أكثر شيء يمكن أن يغير حالته المزاجية هو المياه، سواء شربها أو الاستحمام بها.

- قال عن مشاركته في "خيانة عهد": "كنت موافق قبل ما اقرأ، عشان يسرا، ولم يهمني أن دوري سينتهي في منتصف المسلسل، عرفت تفاصيل عن تأثير المخدرات عشان أقدم الدور".

- قال إنه شخص خجول إلى حد ما ويحب الانطلاق، لكن شهرته تسببت في حرمانه من ذلك.

- أول ظهور لخالد أنور كان من خلال فيلم الجيل الرابع عام 2015، وأول ظهور درامي كان في مسلسل هذا المساء عام 2017.

- قدم العديد من الأعمال في سنوات قليلة منها: "مملكة إبليس، أبو عمر المصري، طلقة حظ، في كل أسبوع يوم جمعة".

- ينتظر عرض الجزء الثاني من مملكة إبليس، بالإضافة إلى فيلم شريط 6، كما يشارك في تصوير فيلمي السقوط في حلم سوسن وقمر 14.

- يشارك في مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري في رمضان المقبل.