تراند اليوم : سمير صبري: عبد الحليم طلب مني جلب هذه الفنانة له ليغيظ سعاد حسني بها

روى الفنان سمير صبري ذكرياته مع التلفزيون المصري والفنان الكبير عبد الحليم حافظ .
وأردف: عبد الحليم طلب مني إحضار نيللي في الحلقة لكي يغيظ سعاد حسني بها لأن العلاقة بينهما كانت متوترة حينها.
وقال "صبري" في لقاء مع برنامج "التاسعة": عبد الحليم حافظ طلب مني استضافته رفقة الفنانة نيلي وشرب فنجان من القهوة.
وأضاف: حينها قامت نيلي بقراءة الفنجان له فوقتها غنى لها أغنية قارئة الفنجان لكي تكون دعاية للأغنية.
وأردف: عبد الحليم طلب مني إحضار نيللي في الحلقة لكي يغيظ سعاد حسني بها لأن العلاقة بينهما كانت متوترة حينها.