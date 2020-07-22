الجميع يخسر بسبب أزمة كورونا إلا هذا الرجل.. 13 مليارا في يوم واحد في “جيبة” بيزوس

وارتفعت أسهم «أمازون» بنسبة 7.9 في المائة، وهي أكبر نسبة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد تزايد التفاؤل بشأن اتجاهات التسوق عبر الإنترنت، وازدادت بنسبة 73 في المائة هذا العام.

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وشهد بيزوس، مؤسس «أمازون»، البالغ من العمر 56 عاماً، وأغنى شخص في العالم، ارتفاعاً لثروته إلى 189.3 مليار دولار، على الرغم من دخول الولايات المتحدة أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الكساد الكبير. وهو الآن شخصياً يساوي أكثر من التقييم السوقي لشركات عملاقة مثل «إكسون موبيل» و«نايكي» و«ماكدونالدز».

وكسبت ماكينزي بيزوس، الزوجة السابقة له، 4.6 مليار دولار أمس، وهي الآن في المرتبة 13 لأغنى الأشخاص في العالم.

كما يتمتع عمالقة التكنولوجيا الآخرون بطفرة مدفوعة جزئياً من الأشخاص الذين أجبروا على البقاء في منازلهم، بسبب تفشي «كورونا»، وساعدهم أيضاً الدعم المقدم للأسواق من خلال جهود التحفيز غير المسبوقة من قبل الحكومات ومحافظي البنوك المركزية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربيرغ، ما يقرب من 15 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام، حتى مع تعامل الشركة مع قضية العلامات التجارية التي تقاطع الإعلانات على الشبكة الاجتماعية.