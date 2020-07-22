نادر الأتات يُغني وائل كفوري: بالإذن من الملك

متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم اللبناني نادر الأتات فيديو جديد له ظهر من خلاله وهو يغني أغنية “قلبي وشو بدّي قلو” للنجم اللبناني وائل كفوري. وظهر “الأتات” في الفيديو برفقة ملحن الأغنية، الدكتور هشام بولس وهو يعزف على آلة الأرغن.

وأرفق نادر الأتات الفيديو بتعليق وجه من خلاله رسالة ثلاثية إلى صناع الأغنية، الفنان وائل كفوري، الملحن هشام بولس والشاعر منير بو عساف، فكتب: “الله ع هالعجم الحلو يا بولس وبالإذن من الكفوري الملك.. بس قلبي تعبان وشو بعملو يا بو عساف”.

وأثنى هشام بولس على أداء نادر الأتات للأغنية فكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “يسلم هالصّوت يا حبيبي، وما تعرف لا إنت ولا قلبك إلّا تعب العمل والمثابرة والنّجاح”، أمّا منير بو عساف فتمنى دوام النجاح والتميز لنادر وغرّد كاتبًا: “سلامة قلبك الكبير يا خيي،قللو للبولس يداويك بشي غنيّة”.

جدير ذكره أن الفيديو حقق انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تناقله طيلة الساعات الماضية كل من محبّو نادر الأتات ومحبّو وائل كفوري.