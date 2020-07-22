بعد اعلان اصابة ابنتها بكورونا، وعد “محروق قلبي عليها”

بعد أقل من يومين على اعلان الفنانة السعودية وعد عن إصابة ابنتها حسناء بفيروس كورونا المستجد، طالبة من الجمهور الدعاء لها بالشفاء من الفيروس.

أكدت وعد ان ابنتها حسناء متواجدة في المستشفى في أميركا وحالتها الصحية “تعبانة” لأن عندها صعوبة في التنفس.

وكتبت وعد: يا أحبابي ومتابعيني وأهلي وأصحابي والناس التي فاجأتني بحبها وسؤالها من أمراء وأميرات وشيوخ وشيخات وكل العالم خير وبركة اشكركم الف شكر والله لا يضركم لكن أحببت اقول كم آخر الاخبار الصحية عن ابنتي التي لا زالت في المستشفي تعبانة عندها مشكلة بالتنفس والحمدلله على كل حال وان شاء الله ربي يمر هذه المرحلة وانا مستودعتها عند الكريم ويقيني بالله لن يهيبولكن انا حارق قلبي البعد هي في أميركا ولوحدها وعندها كورونا وانا بالبحرين ولا كله ماشي الحمدلله علي كل حال”.

وكانت وعد قد كتبت عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي عبر موقع انستغرام معلنة إصابة ابنتها حسناء بكوورنا وقالت: “حبيبتي ابنتي معها كورونا. الله يرفع عنها ويشفيها.. ادعولها. يا حبيبتي يا حسناء يا قطعة من قلبي. استودعك الله. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيك قادر يا كريم”.