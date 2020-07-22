سوسن بدر تسبب جدلا بعد ظهورها بالشورت (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة المصرية سوسن بدر تفاعلا واسعا بين الجمهور فور نشر صور لها من إجازتها التي تقضيها في أحد المصايف، حيث أطلت بالكاجوال مرتدية بلوزة من دون أكمام باللون الأسود، مع شورت من الجينز، ونظارات شمس.

وتسبب ظهور سوسن بدر الجديد بانقسام الجمهور بين من تغزل بها وبإطلالتها، مشيرين إلى أنها في غاية الشباب رغم أنها تتخطى سن الـ 60 عامًا، وبين من رأى أنها لابد أن تراعي عمرها وتظهر بملابس مناسبة لها، مشيرين إلى أنه لا داعي لأن تعيش أجواء جيلها وجيل غيرها بهذه الطريقة.

فيما عاد متابعون ودافعوا عنها، مؤكدين أن إطلالتها طبيعية جدًا مستغربين من ردود الفعل السلبية تجاهها، وأكدوا أن أغلب الفنانين بعمرها حتى الأشخاص العاديين يظهرون بهذه الطريقة في رحلات الاستجمام وخلال أجواء الصيف.

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وكانت الفنانة سوسن بدر قد أبدت غضبها واستغرابها أيضًا من ردود فعل البعض تجاه "اللوك" الجديد الذي اعتمدته مؤخرًا؛ إذ لم تصبغ شعرها، وسمحت لعلامات الزمن بالظهور على ملامح وجهها.

وقالت إنها تعرضت مؤخرًا للتنمر من قبل إحدى السيدات خلال تواجدها في أحد المحال مؤخرًا، حيث اقتربت منها سيدة بنفس عمرها وتنمرت على إطلالتها وشكلها وقامت بشتمها بكلمة لا يمكن أن تذكرها على التلفاز وفق تصريحاتها، وعبرت عن صدمتها لتصرف السيدة قائلة إنها لم ترد عليها ولا تعرف سبب تصرفها هذا، خاصة أن هذه السيدة كانت تظهر بلوك ولون شعر لا يناسبان سنها.

وعلقت على الحادثة قائلة: " مش عارفة إيه حصل للشخصية المصرية طرأت عليها تغييرات ومش عارفة ده ليه علاقة بالأجيال الجديدة ولا إيه مش هتدفنونا بالحياة أنا لا أخشى من التنمر لأن شكلي وشخصيتي تعكس قناعتي في الأمر الواقع إحنا هنكبر والصغير النهاردة بكرة هيكبر وكل سن وليه بهجته وجماله واللي يتنمر النهاردة هيكبر بكرة أنا من حقي أعيش، أنا وغيري سواء كفنانة أو أي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو غيره".

وتعدّ سوسن بدر من نجمات مصر اللاتي تألقن في زمن جيلها؛ إذ قدمت خلال مشوارها الفني الكثير من الأدوار المميزة، وتحظى بشعبية كبيرة، لاسيما بعد حرصها مؤخرًا على بقاء شعرها الأبيض وعدم صبغه أو تغيير لونه، كما أطلت بأكثر من صورة بإطلالة كاجوال شبابية جعلتها تتصدر حديث السوشال ميديا.