شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل مكثفة لفريق عمل مسلسل "لؤلؤ" قبل انطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد صناع مسلسل "لؤلؤ" جلسات عمل مكثفة بشكل يومى قبل انطلاق تصويره وعمل بروفات لبطلة العمل، خاصة وأنها تجسد دور مطربة خلال الأحدث، ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع أغسطس المقبل وتحديداً يوم 10 أغسطس فى الديكور الخاص بالعمل، والذى يقوم بمعاينته المخرج محمد عبد السلام، وهو من تأليف زينب عزيز، وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر ان يكون العرض فى بداية الموسم الشتوى وتحديداً فى شهر يناير.

وانتهى القائمون على مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر من اختيار الفنانين المشاركين فى بطولة العمل وإنهاء التعاقد معهم، وذلك تمهيداً للبدء فى تصوير العمل، حيث تم التعاقد مع أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

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مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغانى لا سيما أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.