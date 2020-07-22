ليلى علوي هذه رسالتها للفتيات

متابعة بتجــــــــــرد: في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج ” القاهرة الآن ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية العربية الحدث، كشفت الفنانة ليلى علوي، عن كواليس مقارنتها لخطوط الموضة في التسعينيات والآن عبر حسابها على “إنستغرام”، قائلة:” الموضوع جه صدفة كنت قاعدة بقلب في ألبومات الصور القديمة فقررت أحطها خاصة أن جماهير السوشيال بتحب الصور دي”.

وأضاف: “فوجئت قبل حلول موسم الصيف 2020 أن كل موضة الثمانينات والتسعينات رجعت تاني الفساتين الواسعة والأكمام “المنفوشة” ولذلك قررت التعليق”.

وتابعت: “لدرجة أن عندي لبس قديم من الثمانينات والتسعينات محتفظة بيه، ولما لقيت الموضة رجعت قلت ممكن ألبسها تاني”.

وأكملت: “صحيح أنا اتغيرت في الشكل والسن، في صوري في الفترة دي ودلوقتي، بس جوايا زي مانا، والي يعرفني شخصيًا يفهم ده”.

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وكشفت أن محادثة تليفونية جرت بينها وبين إلهام شاهين مؤخرًا قالت لها فيها، :”كلنا عارفين إنك زي ما أنت ماتغيرتيش من جواكي”.

منناحية أخرى، وجهت ليلى علوي، رسالة للفتيات اللاتي يتعرضن للمضايقات والتحرش، وطالبتهن بالدفاع عن أنفسهن، واللجوء للقانون والمجلس القومي للمرأة.

وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: “أنا أشجع أي فتاة تتعرض للمضايقات والتحرش على الدفاع عن نفسها وتستخدم القانون والمجلس القومي للمرأة الذي سيقدم لها الدعم الكامل”.