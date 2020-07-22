بطلة “حريم السلطان” تسخر من إعجاب العرب بممثلي بلدها

متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت الممثلة والمغنية التركية هوليا أفشار التي عرفت من خلال أدائها دور “السلطانة صفية” في مسلسل “حريم السلطان” ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات أدلت بها مؤخراً وسخرت فيها من إظهار العرب حبهم الكبير لممثلي بلدها وإعجابهم الشديد بهم.

وأعربت في تصريح صحافي عن استغرابها هذا الإعجاب وسألت في حديث صحافي: “أليس لديهم ممثلون؟ باتوا يحبون ممثلينا ونجومنا إلى درجة كبيرة، حتى الجنون”.

وأحدث هذا جدلاً في أوساط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أن النجمة كثيراً ما تثير التساؤلات بتصريحاتها. وفي وقت سابق أثارت الاهتمام بمقارنتها بين عدد من النجوم الاتراك وقالت إن الممثل جان يامان وسيم وإنها تهتم بشكله أكثر من فنه. وذكرت أن الحكم نفسه ينطبق على الممثل بوراك أوزجيفيت.

واعتبرت أن جمال مظهرهما يطغى على قدراتهما التمثيلية داعية كلاً منهما إلى بذل الجهود من أجل إبراز موهبتهما. وفي المقابل أثنت على أداء الممثل كيفانش تاتليتوغ. وعرضها هذا لموجة من الانتقادات من قبل معجبي يامان وأوزجيفيت الذين رأوا أنها لا تمتلك الصفات التي تجعلها مؤهلة لإطلاق مثل هذه الأحكام.