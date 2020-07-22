هيفاء وهبي تنتصر على محمد وزيري وتعود إلى بيروت

متابعة بتجــــــــــرد: عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في الساعات الماضية إلى لبنان قادمة من مصر على متن طائرة خاصة حطت في مطار رفيق الحريري الدّولي وتوجهت بعدها مباشرةً إلى منزلها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت هيفاء وهبي تواجدت في مصر خلال اليومين الماضيين، وفي تفاصيل الزيارة، في أول مواجهة بين هيفاء ومدير أعمالها محمد وزيري، استطاعت صاحبة “حوا” أن تثبت أمام نقيب الممثلين أشرف زكي، كذب وزيري فيما يخص أجرها عن فيلم “أشباح أوروبا”.

وكان وزيري قد ادعى في وقت سابق أن أجر هيفاء عن الفيلم هو مليون جنيه فقط، وفي أثناء الجلسة التي جمعتهما مع الدكتور أشرف زكي، اعترف وزيري أن أجر هيفاء المتفق عليه هو خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، حيث أكد اثنان من فريق الفيلم، أن هيفاء حصلت أمام أعينهما على مليوني جنيه، ليتبقى لها في نهاية الأمر ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، حصلت عليها هيفاء بالفعل.

ويأتي ذلك كأول جولة تربحها هيفاء في إطار الصراع الناشب بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي وصل إلى ساحات المحاكم، واتهمت خلاله هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على ما يقرب من 63 مليون جنيه.

وزارت هيفاء القاهرة منذ ثلاثة أيام بعد فتح خطوط الطيران بين الدول لمتابعة قضيتها ضد وزيري والتي تتهمه فيها بالاستيلاء على عدة عقارات تمتلكها، وأيضاً لتدحض ادعاء وزيري بالزواج منها.