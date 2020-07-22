متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة السعوديّة وعد إصابة إبنتها حسناء بفيروس كورونا، من خلال صورةٍ عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام، فدوّنت التالي: “حبيبتي بنتي جتها كورونا، الله يرفع ويشفيها ادعولها. يا حبيبتي يا حسنا، يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي. قادر يا كريم”. وتعيش الفنانة وعد حالة قلق خوفاً على صحّة إبنتها، فرفعت الدعاء في “ستوري” ثانية قالت فيها “اللهم إنّي استودعتك ابنتي حسناء، أغلى ما أنعمت به عليّ. إشفها يا الله وخفف عليها الألم، يا كريم يا الله”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وعد تكشف إصابة إبنتها بكورونا: أستودعك الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.