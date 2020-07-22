بالفيديو – نجمة ستار أكاديمي تتعرّض للضرب والإهانة

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّضت نجمة ستار أكاديمي بموسمه الثاني التونسيّة أماني السويسي، الّتي كسبت إحترام الجمهور العربي على مدى سنوات، للضرب والإهانة وكشفت عن التفاصيل في فيديو نشرته على “ستوري” تطبيق إنستغرام أجهشت فيه بالبكاء.
وظهرت اماني في الفيديو أثناء تواجدها في المستشفى وآثار الضرب واضحة على وجهها.
وكشفت أن متعهد الحفلات التونسي في صفاقس سفيان السيالة إعتدى عليها بالضرب والإهانة في مكتبه لأنها طالبته بمستحقاتها الماديّة.
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