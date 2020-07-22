ميريام عطا الله تعود بجمهورها إلى الزمن الجميل عبر كليبها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: بعد فترة من الغياب، تعود شركة العنود للإنتاج مع الفنانة ميريام عطا الله في عمل فني مُتميِّز جَمَعت به بين أكاديميتها كخرّيجة مسرح وبين جمال صوتها وخامته المُخمليّة وإحترافيّتها بتقديم فيلم قصير جسّدته بالصورة وبحرفية مطلقة المخرجة رندلى قديح.

إنتهت الفنانة السورية ميريام عطا الله من تصوير فيديو كليب غنائي جديد بعنوان “كل ساعة ويوم” تحت إدارة المخرجة رندلى قديح ومن إنتاج Al Anoud Production.

تتعاون ميريام في هذا العمل مع الفنان القدير إحسان المنذر لناحية الكلمات، الألحان والتوزيع الموسيقي أما الميكساج والماسترينغ فتولّاه إيلي بربر.

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في تفاصيل هذه الأغنية الحديثة، تعود ميريام بجمهورها إلى لون الطرب الأصيل الذي إشتاقت المسامِع له حيث من المتوقع أن تحصد أغنية “كل ساعة ويوم” انتشارًا واسعًا في محاولة منها مع فريق العمل إلى تقديم فنٍ راقٍ يَجْمَع بين الأصالة والحداثة (مودرن).

فيما يخص الفيديو كليب، يُسلِّط الضوء على حقبة الفن الجميل حيث يُعيد إلى أذهان الجمهور نوستالجيا حقبة الخمسينات التي عاش خلالها الفن العربي عصراً ذهبياً، لذلك تطل ميريام في هذا العمل الغنائي المُصوَّر بِشخصيّتيْن كي تَجْمع بين مواهبها المُتعدِّدة أي الغناء، الرقص والتمثيل وهذا ما ستُشاهدونه في كليب “كل ساعة ويوم” تحت عنوان “فراشة الفن الشرقي”.