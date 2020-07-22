مالوما يحدث ضجّة عارمة على الإنترنت بصوره الجديدة

متابعة بتجــــــــرد: أطلّ النجم الكولومبي العالمي مالوما على الجمهور ومحبّيه بصور جديدة له التقطها بالمصعد وموقف السيارات في المبنى الذي يقطن فيه بمدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر مالوما في الصور بإطلالة كاجوال شبابية، حيث اختار سروالًا قصيرًا أسود اللون ونسقه بأسلوب عصري مع “بلوزة” ملوّنة وقميص جينز من اللون الأزرق في لقطات عفوية نالت استحسان الجمهور ومحبّيه وتحديدًا المعجبات الاتي انهلن عليه بالتعليقات عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام”.

صور مالوما أحدث ضجّة عارمة عبر الإنترنت، وسرعان ما تصدّرت صفحات الأكثر تداولًا إلكترونيًا كما حصدت مليون إعجاب في وقت سريع جدًا.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards لهذا العام.

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وكان مالوما قد طرح مؤخرًا كليب أغنية (ADMV (Versión Urbana عبر المنصات الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

جدير بالذكر أن مالوما طرح في شهر مايو من عام 2019 ألبومه الجديد “11:11”. ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.