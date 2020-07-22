نجوى كرم تسرق الأنظار بإطلالة عفوية في الطبيعة

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نجوى كرم على جمهورها بصورتين عفويتين ظهرت فيهما في الطبيعة بين الزهور، ونشرتهما عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

اختارت نجوى كرم سروال لإطلالتها الجديدة جينز ونسقته بأسلوب أنيق مع “توب” من اللون الأصفر وحذاء من اللون نفسه. وكتبت على الصورتين: “الورد وألوانه يفرحون القلوب”.

على صعيد آخر، كشفت نجوى كرم مؤخرًا عن جهوزية الأغنية التي ستطرحها قريبًا حين ترى الوقت المناسب، كما اتفقت على التحضير لألبوم كامل مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وينتظر جمهور نجوى كرم طرح الأغنيتها الجديدة بفارغ الصبر وهو ما يعبرون عنه يوميًا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.