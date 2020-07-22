القاهرة - لايف ستايل علقت الفنانة ليلى علوي على قضية التحرش والربط بين ملابس الفتاة وحدوث التحرش قائلة: "لا قانون ولا شريعة تبرر التحرش.. ماينفعش نؤذي ولا نجرح بعض".

وتابعت في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث قائلة: "التحرش له درجات وأشكال كتيرة بداية من اللفظي ونهاية بالجسدي فليه نجرح بعض؟"، وأشادت علوي بجهود الدولة في مكافحة التحرش وخطواتها الجادة لا سيما في الفترة الأخيرة.

وعلقت علوي على أزمة أسماء شريف منير قائلة: "أنا بحيي الفنان شريف منير على وقفته مع بنته لأن مش دور الأهل يخبوا نفسهم ويحطوا راسهم في الرمل زي النعام.. إحنا مش بنعمل حاجة غلط.. بتكلم على البنات والستات اللي بينزلوا يشتغلوا ويشقوا باختلاف ملابسهم.. وأنا بحيي الفتيات اللي بدأوا يتكلموا دلوقتي عن القصة". قد يهمك أيضا: ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل أحمد زكي ليلى علوي تحتفل بـ عيد ميلاد وحيد حامد

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كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تشدِّد على أنّه لا شريعة ولا قانون تُبرِّر واقعة التحرّش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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