إيمي سمير غانم تروج لفيلم حسن الرداد الجديد

كشف المنتج أحمد السبكي عن الملصق الدعائي التشويقي الأول لفيلم "توأم روحي" الذي يجمع حسن الرداد وأمنية خليل.

وحرصت إيمي سمير غانم على الترويج لفيلم زوجها حسن الرداد الجديد كطريقة غير مباشرة من نفي الشائعات التي دارت حولهما في الفترة الأخيرة عن انفصالهما.

وأعادت إيمي نشر الملصق الدعائي للفيلم وعلقت عليه كاتبة:"مبروك بالتوفيق يارب".

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فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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