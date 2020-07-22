هدى سعد تطلق أغنية “قد بيها” عبر اليوتيوب

بعد غياب دام لفترة، طرحت النجمة المغربية هدى سعد أغنيتها الجديدة ” قد بيها “، وذلك عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “قد بيها” من كلمات وألحان هدى سعد نفسها وتوزيع أسامة سامي، وكالعادة إعتمدت هدى على لون مغربي شبابي مثل أعمالها السابقة.

وشاركت هدى مقطعًا من الأغنية مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” وعلّقت: “نتمنى تنال إعجابكم حبابي ومتنساوش الإشتراك في قناتي على اليوتيوب وترك تعليق … محتاج بزاف لدعمكم والبرطاج”.

ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبروا عن إعجابهم بها وإشتياقهم لأعمال هدى الفنية لكونها لاتنتج أعمال كثيرة طيلة السنة.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هدى سعد كانت أغنية “الرجا فالله”، والتي أصدرتها خلال فترة الحجر الصحي لتكون بمثابة رسالة شكر لجنود الصف الأول المحاربين لفيروس كورونا المستجد، تعد ثاني أغنية من سلسلة كورونيات التي أصدرها الفنان نعمان لحلو.

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