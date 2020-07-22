دوللي شاهين تغني في فيلمها الجديد «الحاجة داعيالك»

تغني السندريلا اللبنانية دوللي شاهين أغنية "الحاجة داعيالك"، إحدى أغنيات فيلمها الجديد "عيد جواز" والمقرر طرحه قريبا في دور العرض.

"الحاجة داعيالك"، من كلمات شفيق كارم الحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.

فيلم "عيد جواز" من إنتاج ايمن زكي وتأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، وبطولة السندريلا اللبنانية دوللي شاهين، و إيهاب فهمي، وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبا. قد يهمك أيضا: دوللي شاهين تستأنف تصوير فيلمها السينمائي الجديد "عيد جواز" شاهين تؤكد 2019 من أسوأ سنوات حياتها

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