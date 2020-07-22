«صوت القاهرة» تعلن أحقيتها في استغلال مصنفات أم كلثوم

أصدرت نادية مبروك، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، عن ملكية الشركة لكل حقوق الراحلة المطربة أم كلثوم إبراهيم، وذلك من خلال بيان صدر مساء الإثنين.

قالت نادية، في بيان: "تؤكد شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أنها لوحدها مالكة لاستغلال جميع المصنفات الغنائية للسيدة أم كلثوم إبراهيم سواء كانت على دعامات سمعية أم سمعية بصرية، وأن أي استغلال لأي منها بغير تَراخيص كتابيّة مسبقة من الشركة يؤدي إلى مسئولية جنائية ومدنية طبقًا لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بحماية حقوق الملكية الفكرية".

أضاف البيان: "تؤكد الشركة أن شهادات قيد التصرفات التي سبق صدورها من وزارة الثقافة قد ألغيت اعتبارًا من 17 أكتوبر من 2010، وبالتالي فإن التعامل بناءً عليها يترتب المسئولية الجنائية عن انتحال صفة كاذبة واستعمال محررات مزورة وهو ما يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية".

على جانب آخر، أصدرت شركة مزيكا بيانًا سابقًا أعلنت فيها عن ملكية حقوق أم كلثوم، وهو ما أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا عن هذا الأمر المتروك للقضاء والمحامين.

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