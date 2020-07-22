لطيفة تطرح أغنية "رد الباب و غرب" عبر قناتها على "يوتيوب"

طرحت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أعمالها الغنائية، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "رد الباب" من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.

وتقول كلمات الأغنية: "إيزي عاد وفك عليا.. ماعادش قلبي بالغيك.. أنت يا ما عامل فيا.. أخطأني الله يهديك رد الباب وغرب.. لا تجبني لا تقرب برا أسأل المجرب".

يذكر أن لطيفة، أغنية" للشمس"، أحدث أغانيها والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي وألخان وتوزيع أمين القلسي، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

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كما وتقضي لطيفة خلال الفترة الحالية إجازتها الصيفية من الساحل الشمالي ، حيث نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر بصور و مقاطع فيديو لها، و لاقت الصورة تفاعلا وإعجاباً شديداً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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