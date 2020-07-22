«أوراق التاروت» تكشف عن عريس لمادلين طبر

استضافت النجمة مادلين طبر في برنامجها "حلوة يا دنيا" الذي يعرض يومي الأحد والإثنين على قناة "تن" خبيرة التاروت نورهان مدين التي حكت عن رموز ورسومات أوراق التاروت ومدلول هذة الرسومات وكيف أن هناك ارتباط وثيق بين التاروت وعلم الطاقة؟.



ثم فاجئت نورهان مادلين بقراءة الأوراق الخاصة بحالتها المهنية والصحية والعاطفية علي الهواء، وقالت لها إن حياتها المهنية حققت العديد من النجاحات وأنها على موعد مع نجاحات جديدة قريبا أما الحالة الصحية فهي متذبذبة ما بين القوة والضعف وعليها أن تنتبه لصحتها في الفترة القادمة.



وعندما وصلت للحالة العاطفية أكدت أن هناك عريس في الأفق ينتظر موافقة مادلين التي ضحكت قائلة؛ أنا أغلقت كل أبوابي العاطفية وقررت عدم الارتباط بأي رجل وحتى لو كلامك صحيح مش هيحصل أبداً.

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