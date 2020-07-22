شكرا لقرائتكم خبر عن The Old Guard لـ تشارليز ثيرون أكثر الأفلام مشاهدة على Netflix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Netflix أن فيلم The Old Guard للنجمة العالمية نشارليز ثيرون هو واحد من أكثر الأفلام الأصلية مشاهدة على الإطلاق، طرح الفيلم في 10 يوليو الجارى على المنصة، ووصلت مدته إلى ساعتين، والذي تم تصوير جزء كبير منه بـ مدينة مراكش بالمغرب، فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.

ويدورالفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليزثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.

وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.