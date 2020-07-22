شكرا لقرائتكم خبر عن The Old Guard لـ تشارليز ثيرون أكثر الأفلام مشاهدة على Netflix والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Netflix أن فيلم The Old Guard للنجمة العالمية نشارليز ثيرون هو واحد من أكثر الأفلام الأصلية مشاهدة على الإطلاق، طرح الفيلم في 10 يوليو الجارى على المنصة، ووصلت مدته إلى ساعتين، والذي تم تصوير جزء كبير منه بـ مدينة مراكش بالمغرب، فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.
ويدورالفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليزثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.
وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.
كانت هذه تفاصيل خبر The Old Guard لـ تشارليز ثيرون أكثر الأفلام مشاهدة على Netflix لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.