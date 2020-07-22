شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا المسعودى فتاة غنية تتعرض للصدمات في فيلم "صابر وراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة التونسية يسرا المسعودى، تصوير أحداث دورها خلال فيلم "صابر وراضى" بطولة النجم أحمد آدم، والذى تدور أحداثه في إطار كوميدى إنساني ويتضمن الكثير من المواقف لمواجهة الحياة.

وكشفت الفنانة يسرا المسعودى لـ ”الخليج 365” عن دورها في فيلم "صابر وراضى" والتي تجسد دور فتاة غنية جدا من طبقة عالية ابنة رجل أعمال ملياردير، وتحب والدها لدرجة الجنون والذى يجسده الفنان محسن محى الدين، كما أنها تعرض للعديد من الصدمات طوال أحداث الفيلم مع زوجها الفنان محمد مهران، ومن بين هذه الصدمات أيضا وفاة والدتها بشكل مفاجئ الذى يحول حياتها إلى جحيم.

فيلم "صابر وراضى"، من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، حيث صور أحمد آدم الأيام الماضية بإحدى فيلل شبرامنت، وينتقل بعدها فريق العمل إلى التصوير داخل مدينة الإنتاج السينمائى مرة أخرى.

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وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات.