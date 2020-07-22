بصورة مع الأبطال.. نادية الجندي تستعيد ذكريات "مشوار إمراة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: استعادت النجمة نادية الجندي ذكريات مسلسل "مشوار إمراة". ونشرت "الجندي" صورة تجمعها مع أبطال العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من كواليس زينات وأمل، مشوار إمراة". وشاركت النجمة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة نبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.​

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