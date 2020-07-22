نجوم الفن يتفاعلون مع هشتاج "كلنا الجيش المصري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
حرص عدد من نجوم الفن على التفاعل مع هاشتاج "كلنا الجيش المصري"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعمًا لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والجيش المصري، بعد القرارت الأخيرة للدفاع عن الأمن القومي المصري ضد الأعمال الإجرامية والعمليات الإرهابية.
الخليج 365 يعرض لكم في هذا التقرير النجوم الذين تفاعلوا مع الهاشتاج:
رامي جمال
كتب المطرب رامي جمال: "اللهم حفظًا يليق بعظمتك وتوفيق لرجالنا في أي أرض وتحت أي سماء".
نشرت الفنانة رانيا يوسف علم مصر، وعلقت على الصورة برموز للعلم.
أحمد فهمي
كتب الفنان أحمد فهمي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل الدعم والثقة في خير أجناد الأرض، رجال القوات المسلحة المصرية، تحيا مصر".
محمد رحيم
كتب الملحن محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كلنا الجيش المصري، 100 مليون مواطن مصري نقف بالكامل مع جيش بلدنا العظيم ومع رئيس بلدنا والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية حدود بلادنا من كافة الاتجاهات من أي اعتداء، حفظ الله مصرنا وجيشنا وكل وطننا العرب".
حفيدة رجاء الجداوي
نشرت روضة حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورة لجدتها مرتدية علم مصر، دعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
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