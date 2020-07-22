أحمد الفيشاوي يروج لفيلم "الحارث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد"الحارث"، المقرر طرحه قريبًا.

نشر "الفيشاوي" بوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"ليلة الحارث هي ليلة في فرح إبليس، قريبًا".

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فيلم "الحارث" بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، ومن تأليف عبدالخالق، وإخراج محمد نادر.

الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.​