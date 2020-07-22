شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير الجزء الثالث من فيلم Deadpool والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف روب ليفيلد مبتكر ومؤلف شخصية Deadpool ، مستقبل الشخصية والجزء الثالث من الفيلم، حيث قال روب لموقع جاست جيرد إنه قد لا يكون هناك جزء ثالث، وأنه قدم جزأين ناجحين وفخور بهما.

وأضاف روب أنه يحب أبطال الفيلم وأنهم قدموا معه عمل رائع لكنه لا يوجد شيء مضمون وأن الأفلام تستغرق وقتا طويلا خاصة في ظل الحجر الصحي.

Advertisements

حقق فيلم Deadpool فى جزئه الثانى إيرادات وصلت إلى 664 مليون دولار أمريكى حول العالم، وهو فيلم الأكشن والخيال العلمى الذى ينتمى لسلسلة مارفيل الشهيرة وبهذا الرقم يكون العمل حقق أكثر من 6 أضعاف ميزانيته والتى قدرت بـ110 ملايين دولار.

الفيلم المبنى على إحدى شخصيات مارفيل الخيالية، كان الجزء الأول منه هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام "إكس مان"، والجزء الأول من إخراج تيم ميلر وسيناريو ريت ريزه وبول ويرنك، بطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، إد سكراين وتى جاى ميلر.