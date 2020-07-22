نبيلة عبيد تُؤكّد أنّ مِن حقّ عبدالرحمن أبوزهرة أن يغضب لأنّه فنان عظيم

علّقت الفنانة نبيلة عبيد على أزمة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة قائلة "عنده حق يزعل لأنه فنان كبير لازم يزعل لأنه فنان عظيم".



وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلة "الكبار بره بيتكتب لهم أعمال مخصوص مقارنة بمصر التي تهتم حاليا بالأجيال الصغيرة"، مشيرة إلى أن هذا لم يكن موجوداً في الأجيال الفنية السابقة، حيث إنها شخصياً عملت مع كل الأجيال لكنها استطردت قائلة "يمكن الدنيا اتغيرت".



ورفضت الفنانة نبيلة عبيد تحويل كتاب "سينما نبيلة عبيد" أن يتحول لفيلم على غرار حياة أحمد زكي قائلة "ماحبش يتعمل عني حاجة" وكشفت أنها ستقوم بكتابة مذكراتها قائلة "هكتب مذكراتي سواء في كتاب أو سأقوم بتصويرها بالكاميرا وهحكيها بنفسي لأتركها كتعليم للأجيال القادمة إيه اللي مريت بيه والصعوبات اللي واجهتها وأعتقد ده هيفيد الأجيال الجديدة ومش هتكلم عن حاجة في حياتي الشخصية لأنه ببساطة حياتي الشخصية عبارة عن شغلي".

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