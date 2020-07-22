شكرا لقرائتكم خبر عن "شنو صاير" أغنية جديدة لـ نبيل شعيل باللهجة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الكويتى نبيل شعيل لطرح أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "شنو صاير" باللهجة الخليجية، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر المنصات المختلفة والتليفزيون.

ويعد المطرب الكويتي نبيل شعيل أحد أهم المطربين فى الخليج، لما يحظى به من جماهيرية عريضة من مختلف البلدان بفضل مسيرته الفنية الطويلة، وأغانيه المميزة، ومؤخراً تفاعل المطرب الشهير مع متابعيه عبر حسابه على موقع انستجرام بصورة نادرة له، علق عليها بأنها من محل مصرى مثلما اتضح خلال تعليقه، حيث كتب شعيل على صورة جلباب نشرها قائلا: "إلى لبس بجامة (محلات حلاوة مصر) لا يطلع اليوم"، كما كتب تاريخ التقاط الصورة حيث جاءت في سبعينيات القرن الماضى وتحديداً عام 1976.

يذكر أن آخر أعمال نبيل شعيل ألبوم "كبير الفن"، وضم الألبوم 5 أغنيات منها "كبير الفن" و"جازلي" و " ندمان" و"حوبة"، وتعاون نبيل في الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمى وأحمد الصانع وفهد الناصر وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشي وعلي صابر وهاني الدوسرى وقصى عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدى.