شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تعود إلى بيروت بعد تصاعد الخلافات مع مدير أعمالها السابق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، إلى العاصمة بيروت، بعد زيارة استغرقت عدة أيام فى القاهرة، فى ظل تصاعد الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، بعدما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا عقب إعلانه الزواج منها، وكذلك لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، الذى خرج من سباق دراما رمضان الماضى بسبب توقف تصوير المسلسل لأكثر من 4 أشهر، بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا.

وغادرت هيفاء وهبى، القاهرة أمس الثلاثاء، بعد عدة أيام قضتها فى مصر، ونشرت عبر ستورى حسابها على انستجرام، لقطات من مغادرتها مطار القاهرة الدولى حتى وصولها مطار بيروت.

وتصاعدت أزمة الخلاف بين هيفاء ووزيرى، بعدما صرح سهاد إمام، محامى محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية، أنها حصلت على أجر مليون جنيه نظير بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، الذى صورته الفترة الماضية، مشيراً أن تلك الأرقام مثبتة فى العقود المبرمة بين شركة وزيرى وهيفاء وهبى، لافتاً إلى أن الفنانة حصلت على المبلغ قبل التصوير، وأن ما يقال عن وقف طرح الفيلم غير صحيح، خاصة أن موكله له الحق فى التصرف فى الفيلم لأنه ملكه.

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وأشار المحامى فى تصريحات تليفزيونية، أن هيفاء وهبي وكل المشاركين فى العمل حصلوا على كافة مستحقاتهم قبل بدء الفيلم، وأنه لديه عقد عليه توقيعها، موضحا أنه سيتقدم ببلاغات لمحاولة التشهير بموكله محمد وزيرى وسيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن هيفاء أعلنت لجوئها للقضاء ضد محمد وزيرى متهمة إياه بسرقة أموالها، ليرد عليها بدعوى لإثبات زواجه منها، وأن هناك عقارات وشقق مدرجة باسمه بمعرفتها.