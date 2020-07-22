صور| دنيا بطمة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "بطمة" في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت: "مساء النور". وكانت دنيا بطمة أعلنت الشهر الماضي عن حملها الثاني من رجل الأعمال البحريني محمد الترك، والد ابنتها "غزل".​

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