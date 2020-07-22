محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى: هنأ الفنان أحمد فهمي، اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، بعد فوز فريقه "أستون فيلا" على فريق "أرسنال"، بهدف أحرزه اللاعب المصري. نشر فهمي صورة للاعب عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "دائمًا المفضل بالنسبة لي، مبروك يا أخويا". وفاز فريق أستون فيلا على أرسنال في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، ليصبح فريق أستون فيلا في المركز الـ17 بـ34 نقطة، ويبقي على آماله في عدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز على أرسنال.. أحمد فهمي يهنئ تريزيجيه: "المفضل دائمًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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