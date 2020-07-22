إصابة نجوى إبراهيم خلال الاستعداد لحلقة بمناسبة العيد الـ٦٠ لماسبيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة والمذيعة نجوى إبراهيم لإصابة في القدم خلال الاستعداد للمشاركة في حلقة خاصة للاحتفال بالعيد الـ ٦٠ لقناة ماسبيرو.

قال الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامجه "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولى المصرية: "عايز أنوه إن نجوى إبراهيم أصيبت في القدم أثناء البروفة ولكنها تحملت على نفسها، عندها بعض الآلآم في القدم".

وردت الفنانة نجوى إبراهيم: "الآلآم إيه دا شرخ وكسر ورجلي ورمت".

يذكر أن نجوى إبراهيم شاركت في مسلسل "استاذ ورئيس قسم"، عام ٢٠١٥، بطولة الزعيم عادل إمام، طارق عبدالعزيز، هيثم أحمد زكي، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج وائل إحسان​